香港財經 時事脈搏

行政長官林鄭月娥在《施政報告》表示，多年來，旅遊業是香港的支柱行業。今年首8個月，訪港旅客人次比去年同期上升1.9%。今屆政府定下明確的願景及目標，全力將香港發展成為世界級的首選旅遊目的地。除了維持旅客數字的穩定增長之外，更着重吸引更多高增值的過夜旅客，讓旅遊業得以平穩、健康及持續發展。

今年8月，特區政府與國家旅遊局簽署《關於進一步深化內地與香港旅遊合作協議》，冀能在現有基礎上，進一步加強雙方的交流合作，包括共同開展「一帶一路」沿線及大灣區內旅遊市場的宣傳推廣、發展互利共贏的「一程多站」旅遊產品、推動內地與香港郵輪旅遊發展、加強旅遊監管合作等。

她亦提到，財政司司長於10月初剛召開了旅遊事務高層統籌會議，指示各政策局及部門加強相互合作與協調，以進一步推動各項與旅遊業相關的措施。本屆政府將四大發展策略，全面有序制訂並落實相關措施及項目，推動旅遊業的進一步發展。

首先，為本港開拓多元化的客源市場，集中吸引高增值過夜旅客來港，包括在來年促進業界把握大灣區的旅遊機遇，並計劃舉辦「一帶一路」旅遊論壇，邀請「一帶一路」沿線國家和相關旅遊業界參加，以協助本港業界開拓更多元化的客源市場；持續支持香港旅遊發展局在客源市場，宣傳香港旅遊特色和形象，包括推廣「一程多站」。中、長期方面，會與國家旅遊局及旅遊業界商討繼續深化內地與香港的旅遊合作。

第二，培育及拓展具本港及國際特色的旅遊產品及項目，包括文化、古蹟、綠色及創意旅遊，從而豐富旅客體驗，例如在短、中期方面，會探討開發不同的綠色景點，並與當區攜手推動可持續的綠色旅遊發展，及如何完善這些景點的交通配套安排；亦會探討與創意媒體院校合作，透過運用多媒體和創意科技，讓旅客即使身處現代都市也可在具豐厚歷史文化的地點穿梭體驗其歷史時代的面貌和當時的社區文化，以豐富本港文化歷史的旅遊產品；鞏固和提升本港作為會議展覽旅遊目的地及地區郵輪樞紐的地位，並致力吸引不同種類和嶄新的盛事在本港舉行。

第三，推動智慧旅遊，包括在短、中期逐步在旅遊熱點加強Wi-Fi設施，並探討利用智能科技在合適景點及邊境管制站為旅客提供便利旅遊的服務，例如向到港旅客手機發出在港旅遊的基本實用資訊及往返不同景點的公共交通服務等，協助他們規劃行程及在港活動，以及鼓勵業界善用創新科技以增強競爭力。

最後，提升本港旅遊業的服務質素，並爭取立法會盡快通過《旅遊業條例草案》，以保障旅客權益，並推動業界採用良好營商手法，維持香港作為旅遊城市的形象。