香港財經 時事脈搏

行政長官林鄭月娥公布任內首份《施政報告》，她表示，香港國際機場是帶動本地經濟發展的重要動力，並鞏固香港作為國際航運樞紐及人流物流交滙點的地位。必須抓緊香港在地利和基礎設施等的獨有優勢，繼續提升香港國際機場的硬件和軟件配套。

硬件方面，會着重提升機場客貨運的處理能力，措施包括積極協助機管局推展三跑道系統工程，及優化機場基礎及聯運設施。而軟件方面，特區政府與國家民航局和澳門民航局，今年7月簽訂合作備忘錄，進一步提升珠三角地區空中交通管理的效率，並展開具體的技術性研究，以推動大灣區內空域優化和協同發展。政府亦會發展高增值的航空業務，包括發展飛機租賃及相關業務，以及一貫地積極擴大香港的航空網絡。

她又稱，電子商貿蓬勃發展，帶動跨境物流派遞服務需求日益殷切，尤其是空郵派遞及轉運服務的需求。現時，位於香港國際機場的空郵中心每日須處理大量空運郵件。空郵中心啟用至今已接近20年，其處理空運郵件的能力有空間進一步提升。有見及此，香港郵政現正與機管局及其他郵政當局商討，積極探討擴建位於香港國際機場的空郵中心，以提升其容量及運作效率，以配合空郵郵件未來的增長。

為鞏固香港作為多元化的國際海運中心，由政府成立的香港海運港口局，正積極與業界攜手制定全方位策略，以推動和促進香港海運業和高增值海運服務，包括海事保險、海事法律和仲裁服務、船舶融資、船舶管理、船舶註冊等的發展，及引進外地海運企業來港。

此外，為加強香港與英國兩地在推廣高增值海運服務，和海運人才培訓方面的聯繫和合作，運輸及房屋局與倫敦海事服務協會(Maritime London)於今年9月簽署合作備忘錄。政府亦積極推行便利船運業界的措施，包括提升香港船舶註冊處的服務，利用特區駐海外和內地的經貿辦為外地船東提供適時服務，以便他們在香港註冊的船隻可盡快啟航。