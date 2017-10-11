時事脈搏 香港財經

行政長官林鄭月娥指出，創意產業是香港極具發展潛力的範疇，不單涵蓋一些新興、受青年人歡迎和以設計、藝術、文化和傳訊為主的行業群，更是一股能帶動經濟、增值和使香港成為更富吸引力的國際城市的多元產業。

她指出，在2005至2015年，創意產業的名義增加價值平均每年升幅為5.4%，行業就業人數及機構數目亦分別增加約15%及39%。在2015年，創意產業的名義增加價值超過570億元，佔香港本地生產總值的份額2.5%，就業人數超過13.5萬人。

在創意產業涵蓋的8個界別中，設計業的增長相當突出。在2005至2015年間，增加價值增幅達314%，即平均每年升幅達15%。以數額而言，增加價值由2005年的10億元，上升至2015年的41億元。從事設計行業的人數和機構數目，分別增加68.8%和125%。

林鄭月娥認為，香港的專業設計人才具備國際視野和創新思維，可協助客戶提升競爭力，建立品牌，為產品和服務增值。政府可借助「粵港澳大灣區」，積極推動創意產業進一步提升，例如加強設計合作，體現「深圳走出去、香港引進來」。另一個例子是加強開放市場及投資，並提升人才合作交流，充分利用香港為創意產業人才樞紐的平台，攜手推動粵港澳粵語電影電視製作。

此外，政府也可以更充分利用創意協助優化政策，改善服務和產品，並以此作為施政和營商「解難」的一項工具。她稱，樂意由政府做起，並鼓勵企業和社會注重創意和設計的元素，推動香港作為創意和重視設計的城市。

來年，商經局會與公務員培訓處合作，將創意及設計思維引入作為首長級人員培訓計劃的重點，並將全面加強有關創意及解難能力的訓練。除了培訓，政府也同樣重視實際應用。商經局將聯同效率促進組積極與政府內的主要公共服務提供者重新設計工作流程和與市民的溝通渠道，應用好設計思維，以進一步提高效率，滿足市民需要。