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行政長官林鄭月娥表示，政府要在學制內外重視設計或創意的發展。在專業設計教育方面，香港目前已有不少於11個設計相關的公帑資助課程，涵蓋高等文憑至教資會資助的研究生課程，並有15個課程由職業訓練局轄下的香港知專設計學院和香港高等教育科技學院提供服裝設計、室內設計、時裝設計、家具設計、舞台設計及視覺設計等多種設計科目。

同時將設計及創意的訓練，推廣到其他專業和企業的營運和管理上，更可成為在職後的行政教育和「學後」培訓。鼓勵及支持加強與本地及外地機構協作共同推動這方面的發展。

展望未來，香港將利用既有優勢，並透過財政上的支援，促進創意產業，建議向「創意智優計劃」注資10億元，以加強政府對設計業及創意產業發展的支持，提升社會整體對創意思維及設計能力的認知。

香港設計中心一直是政府推廣設計及相關創意產業的緊密伙伴。隨着設計愈來愈受重視，政府看到有空間可透過香港設計中心向不同的年齡層推廣設計思維，計劃向香港設計中心增撥資源，以推行多項措施，鞏固香港作為亞洲設計之都的地位。

政府會積極探索如何讓年青設計師充分利用深水埗區這個傳統的服裝布藝基地，創造新的協同效應，既可帶動本土經濟，豐富地區的旅遊資源，又可幫助香港的時裝設計發展更上一層樓。

香港和深圳除了在創科的合作外，兩地設計業的合作亦極具潛力。個多月前在深圳前海展開的深港設計創意產業園，就是一個極佳的例子。特區政府將加強與其他海內外設計城市的聯繫，推廣香港作為創意樞紐的地位，並為香港開拓新市場。