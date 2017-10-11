香港財經 時事脈搏

行政長官林鄭月娥在《施政報告》中表示，創新及科技不是一個單一產業，而是一種新的發展模式。發展創科能帶來新的產業及創造財富，幫助更多青年人就業，改善市民生活。要在創科路上急起直追，政府會循八大方面加強創科發展。

首先是增加研發資源。目標在本屆政府五年任期結束前，把本地研發總開支相對本地生產總值的比率，倍升至每年約450億元，即由0.73%增加至1.5%。「創新及科技基金」在創科方面提供的資助，已由2013-14年度的7.3億元倍增至本財政年度的15多億元

而在2013/14至2016/17年度，大學教育資助委員會或研究資助局給予大學的研發撥款，亦由44.6億元增加了18%至52.8億元。政府已為大學研究資金預留不少於100億元，待教資會專責小組完成有關研究資助的檢討後，新增資金就會到位。

但在此之前，研資局給予大學的撥款，無須硬性局限於研究基金的投資回報，可適度動用部分本金。為吸引私營機構增加科技研發的投入，將為企業的研發開支提供額外稅務扣減，首200萬元符合資格的研發開支可獲300%扣稅，餘額則獲200%扣稅。亦希望藉此逐漸將公私營機構研發開支的比例從公營主導扭轉至公私營共同投入的可持續局面。

第二是滙聚科技人才。未來一年，創科局會啟動5億元的「科技專才培育計劃」，目的是要訓練和滙聚更多科技人才，鼓勵他們在創新和科研方面發展。其中包括推出「博士專才庫」企劃，資助企業聘用創科博士後專才，從事科研及產品開發等工作。教育局會透過向研究基金注資30億元，為修讀教資會資助的研究院研究課程的本地學生提供助學金，以吸引他們投身研究工作，配合推動創新科技的發展。

另外，會以配對形式資助本地企業人員接受先進製造技術，尤其是「工業4.0」的培訓，為推動「再工業化」注入動力。亦會擴大現時的「實習研究員計劃」，讓更多企業和「科學、科技、工程和數學」(STEM)畢業生受惠。

政府一直致力吸引海外頂級科研機構來港落戶。去年，麻省理工學院和瑞典卡羅琳醫學院分別在香港成立中心。這些知名院校的到臨，說明香港有肥沃的土壤發展創新及科技。過去三個月，另外幾所國際知名院校便親自接觸她，表示有意在港建立重點科技合作平台。事實上，香港有足夠的科研實力，引進國際知名的大學、研發機構和科技企業，合作進行具前瞻性和惠及社會的研究項目。這些合作將把世界頂尖人才滙聚香港，並有助進一步提升本地科技人才水平。

第三是提供創投資金。創新科技署剛在上月啟動20億元的「創科創投基金」，以配對形式，與私人風險投資基金共同投資本地創科初創企業。政府轄下的機構，例如科學園及數碼港等，亦設有不同的創投基金，為初創企業提供財政支援。假以時日，相信本地的企業在為資金尋找出路時，亦樂意投資科技發展。

第四是提供科研基建。政府正與深圳市人民政府共同發展落馬洲河套地區「港深創新及科技園」，提供香港歷來最大的創科園地，並透過「粵港澳大灣區」建設和港深合作，貫通創科產業的上、中、下游，打造大灣區的國際創科中心。此外，將軍澳工業邨的數據技術中心和先進製造業中心，以及科學園的擴建工程，將在2020年起陸續完成，亦為推動「再工業化」提供關鍵的基礎設施。

在科學園旁的「創新斗室」人才公寓，亦預計在2020年落成，提供重要的配套設施。為支援創科初創企業，除了繼續支持深圳市政府在前海和南山的青年創業基地外，正籌備推出「青年共享空間計劃」，首階段將涉及約6萬平方呎的樓面面積，以不多於市值三分之一租金供初創及其他用途使用。

第五是檢視現行法例及法規，掃除窒礙創科發展而不合時宜的條文。隨着科技迅速發展，共享經濟等新經濟模式近年在國內外城市大行其道，催生了不少新興經濟活動。會要求新成立的「政策創新與統籌辦事處」連同各政策局積極檢視各政策範疇內的政策和法例，作出更新，「拆牆鬆綁」，以扶助新經濟發展。

第六是開放政府數據。在數碼世紀，須加速開放政府的數據，為科研及創新，以至發展智慧城市提供原材料。現時，政府已經提供超過3100個數據集及1000個應用程式介面讓公眾免費使用。各部門會積極開放不同範疇的數據集，以便利市民及供科研與行業發展之用。此外，醫院管理局會設立大數據分析平台，以便發掘有助於制訂醫療政策，促成生物科技研究和優化臨床及醫療服務的有用資訊，促進醫護服務創新。

第七是由政府帶頭改變採購方法，研究加入創新及科技為相關要求，不單以價低者得為考慮，藉此鼓勵本地科技創新。創科局亦會利用5億元撥款，促進各部門借助科技提升服務質素。計劃於年中推出，各部門反應積極，創科局剛同意出資逾1億元，支持20多個由部門提出的應用科技項目或研究。部分項目可於本財政年度開展。

最後是科普教育。教育局除了在2015/16及2016/17學年分別向所有公營小學和中學發放一筆過津貼外，亦更新了科學、科技和數學學習領域課程，加強學生綜合和應用知識與技能的能力；以培養他們的創造、協作和解決問題的能力。此外，教育局正在草擬「計算思維－編程教育」的補充文件，將會在短期內完成，供學校採用。

在師資培訓方面，由本學年開始，教育局會為所有中、小學的學校領導層和中層管理人員提供一系列的進深培訓課程，提升教師在規劃及推行校本STEM相關活動方面的專業能量。而新設於九龍樂富的「藝術與科技教育中心」內的「STEM教育中心」亦即將開始運作，為中、小學教師提供培訓及相關的教學支援。並會聯同大專院校和其他相關機構舉辦更多優質的大型學生活動，如與科學科技相關的博覽會，讓學生有學以致用，互相觀摩的機會。康樂及文化事務署亦會更新香港科學館的常設展覽，加強利用科學館推動STEM教育。