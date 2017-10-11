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行政長官林鄭月娥於任內首份《施政報告》指，發展智慧城市可以改善市民生活，令香港成為更宜居城市。政府剛完成香港智慧城市藍圖的諮詢工作，各界反應十分正面，正研究收集到的意見，並會提前在今年內公布香港智慧城市藍圖。

此前，港府會投放7億元，立刻推展以下項目，為發展智慧城市構建關鍵的基礎建設：

項目包括，(1)為所有香港居民提供「數碼個人身分」，讓市民能以單一的數碼身分和認證進行政府和商業的網上交易，促進直接面向市民和消費者的新經濟服務模式，為推行智慧城市提供關鍵的數碼基礎建設；

(2)為構建訊息和網絡覆蓋全面的智慧城市，在選定的市區地點進行「多功能智慧燈柱」試驗計劃，提供便捷訊息服務及收集各類實時城市數據，加強城市和交通管理，亦為香港將來發展第五代(5G)流動通訊服務基礎建設作出配合；

(3)革新電子政府系統的開發技術及設立大數據分析平台，務求各政府部門善用雲端服務及新的資訊科技，提升運作效率和網絡安全。

她表示，要成為智慧城市，寬頻服務須盡量全民覆蓋。目前香港的住戶寬頻滲透率已超過九成，位居世界前列，絕大部分市民均能享用高速和高質素的寬頻服務。但位於新界及離島較偏遠地區的鄉村，由於鋪設網絡成本較高，服務的顧客數量少，電訊商擴展網絡至這些地區的進度緩慢，情況並不理想。有見及此，建議政府牽頭，透過資助形式，提供經濟誘因鼓勵電訊商擴展光纖網絡至位於偏遠地區的鄉村。計劃涵蓋現時約380條未有高速寬頻服務覆蓋的鄉村，估計可惠及近17萬名鄉村居民。