時事脈搏 香港財經

行政長官林鄭月娥表示，「一帶一路」建設是香港經濟發展的新引擎。本屆政府以商經局作為協調統籌特區政府「一帶一路」建設工作的政策局，商經局局長正積極帶領推動「一帶一路」建設的下一階段的工作。為確保商經局可以更有效和持續地推展「一帶一路」建設的工作，政府會提供額外資源，加強「一帶一路」辦公室的人手。商經局局長亦已將工業貿易諮詢委員會改組為一個更廣泛平台，以期更有效地與企業和專業各界聯繫及收集意見。

林鄭月娥指出，為全面參與並把握當中的機遇，發揮「國家所需，香港所長」的優勢，特區政府將會加強與中央政府的溝通，進一步掌握「一帶一路」建設的政策方向和落實情況，並與企業和商會合作，將政策轉為商機。特區政府現正與中央政府協商，以期與國家發改委在年底前簽署香港參與「一帶一路」建設的全面協議，涵蓋金融、基礎設施、經貿交流、民心相通、項目對接和爭議解決，以及「粵港澳大灣區」建設等方面，列舉具體措施，作為雙方合作的方針和藍本，當中會探討搭建「一帶一路」建設項目的資訊分享平台，讓企業更好地掌握相關資訊，促進項目對接和企業合作。特區政府並會與發改委成立聯合合作機制，建立直接和定期溝通的平台，加強溝通協商，並監督協議落實執行。

她說，由政府和香港貿發局合辦的第二屆「一帶一路高峰論壇」，是推動「一帶一路」建設的一項重要工作。今年9月舉行的第二屆論壇，得到中央政府的大力支持、多個國家和香港不同行業的積極參與。論壇有超過50個國家及地區和3000多名多國政府代表和不同行業的精英參與。當中商貿配對環節，業界參與尤其踴躍，600多名與會者就170個運輸及物流基建、能源、天然資源及公用事業、城市發展等範疇的投資項目進行介紹及交流，論壇並為超過200家公司安排「一對一項目對接會」。承接今屆論壇的成果，特區政府計劃繼續每年與貿發局合作，舉辦論壇，並以此論壇作為重點平台，推動和促進香港作為「一帶一路」建設的國際商貿平台。