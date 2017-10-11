時事脈搏 香港財經

行政長官林鄭月娥表示，法治是香港最重要的核心價值，而司法獨立是維持法治的重要基石。過去數月，香港法院對個別案件的判決引發了部分人對司法獨立的負面評論，甚至有人懷疑法庭受到外來干預。她強調《基本法》清楚確立香港特別行政區享有獨立的司法權和終審權，法院獨立進行審判，不受任何干涉。

她稱，終審法院是香港最高的上訴法院，由終審法院首席法官和常任法官組成，其他普通法適用地區的非常任法官也可應邀參加審判案件。自1997年7月1日起，終審法院一直根據《基本法》第82條邀請具備豐富司法經驗、享有崇高專業地位和聲譽的其他普通法適用地區的法官參加終審法院的審判工作。這項獨有安排正好體現在《基本法》保障下，香港的司法制度備受國際肯定。香港高質素及獨立的司法制度彌足珍貴，政府對法院不偏不倚地行使司法權，充滿信心。特區政府會繼續堅定不移地捍衞司法獨立，維護及尊重法治精神，並擔當《基本法》的維護者和法治的捍衞者。

林鄭月娥指，為確保司法機構有效運作，政府一直為司法機構提供足夠資源。在過去7個財政年度，政府均全部接納司法機構提出的撥款和新增職位的要求。為吸引最優秀的人才加入司法機構，政府亦全面接納司法機構提出改善法官及司法人員服務條件的具體措施。

她說，在改善法院設施方面，政府也不遺餘力，已與司法機構達成共識，分別把現在極為擠迫的高等法院大樓重置到屬中環新海濱的五號用地(即立法會大樓毗鄰)，以及在加路連山道興建一座容納區域法院、家事法庭及土地審裁處的區域法院綜合大樓。有關計劃耗資超過200億元，將可全面解決各級法院的長遠需要。

她稱，在法治工作的範疇中，香港法律改革委員會(法改會)就推動有效的法律改革上擔當重要角色。為了提高法改會的效率，及改善其運作，律政司現正研究其他司法管轄區法律改革機構的經驗，以探討不同完善法改會模式的方案。