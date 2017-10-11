時事脈搏 香港財經

林鄭月娥指出，為展示本屆政府開放、包容，並回應部分媒體的訴求，政府新聞處已推出讓純網媒的大眾新聞傳媒出席政府的傳媒採訪活動的機制。

她稱，政府將在本年年底前盡快重開政府總部東翼前地，恢復它作為政府總部的車輛通道及上落客地點，以及政府總部和立法會大樓訪客及職員的通道。此外，公眾人士亦可恢復申請於星期日及公眾假期在東翼前地進行公眾集會或遊行。相關部門正為重開東翼前地作出準備，詳情稍後公布。

她補充指，明白要達致政府總部「門常開、地常綠、天復藍、民永繫」的設計概念，政府還須努力。