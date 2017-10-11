訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:09 時事脈搏 香港財經

【施政報告】林鄭:年底前盡快重開政府總部東翼前地

放大圖片

林鄭月娥指出，為展示本屆政府開放、包容，並回應部分媒體的訴求，政府新聞處已推出讓純網媒的大眾新聞傳媒出席政府的傳媒採訪活動的機制。

她稱，政府將在本年年底前盡快重開政府總部東翼前地，恢復它作為政府總部的車輛通道及上落客地點，以及政府總部和立法會大樓訪客及職員的通道。此外，公眾人士亦可恢復申請於星期日及公眾假期在東翼前地進行公眾集會或遊行。相關部門正為重開東翼前地作出準備，詳情稍後公布。

她補充指，明白要達致政府總部「門常開、地常綠、天復藍、民永繫」的設計概念，政府還須努力。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。