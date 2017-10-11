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今日 11:49 時事脈搏 香港財經

【施政報告】侍產假增至5天 低津增至3200元

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行政長官林鄭月娥公布任內首份《施政報告》，她認為，要成為受市民愛戴的政府，港府要做到「以人為本」、無微不至。

為此，《施政報告》提出了不少這方面的措施，包括由下學年起為公營學校提供經常「空調設備津貼」，為老師和學生在炎熱天氣下提供一個較為舒適的教學環境；為患有不常見疾病的人士提供更多援助，包括按個別情況為有特殊臨床需要的病人就特定藥物治療提供資助，以及資助合適病人參與個別藥廠的恩恤用藥計劃。

同時，大幅改善「低收入在職家庭津貼」計劃，經改善後一個有兩名合資格兒童的四人住戶，如果月入1.9萬元或以下，而該住戶的總工作時數達每月192小時，可獲得的津貼將由目前的每月2600元，增加23%至3200元；成立「特殊需要信託」，讓有需要的家長可安心自己離世後，其智障或有其他殘疾的子女可透過他們遺下的財產得到適切的照顧；建議將法定侍產假日數由3天增至5天，並開展延長10星期的法定產假的研究及工作。

另外，把殘疾學生在政府部門實習的計劃名額由每年50個倍增至100個，提升他們的就業競爭力；全面檢視各公務員職系的中文語文能力入職要求，為少數族裔人士提供更多加入政府工作的機會；重新興建新的公眾街市，為市民購買新鮮糧食提供更多選擇，並改善現有公眾街市的設施和管理，包括加快安裝冷氣。

措施亦包括參考荔枝窩的鄉郊保育工作經驗，環境局將成立「鄉郊保育辦公室」，統籌保育偏遠鄉郊計劃，既保護鄉郊自然生態和人文資源，也促進生態旅遊；以及由政府牽頭，並透過資助形式，鼓勵電訊商把光纖網絡擴展至位於偏遠地區的鄉村，估計約380條未有高速寬頻服務覆蓋的鄉村、接近17萬名村民可以受惠。

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