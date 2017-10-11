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行政長官林鄭月娥表示，樓宇老化和失修是另一個長期困擾市民的課題。現時全港有超過5000幢住宅及商住樓宇樓齡超過50年，若不及時檢驗和維修，將危及住客以至途人的安全。

林鄭月娥稱，為進一步保障公眾安全和協助有需要的業主，政府會斥資30億元推行「樓宇更新大行動2.0」，並額外動用20億元資助舊樓履行《消防安全(建築物)條例》下提升消防安全的要求。

她說，發展局和保安局會聯手推行這兩項計劃，並透過市區重建局正籌備的一站式「樓宇復修平台」，為業主提供全方位的支援。