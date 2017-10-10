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行政長官林鄭月娥在任內首份《施政報告》表示，即使有受社會廣泛歡迎的房屋政策，覓地建屋需時。本屆政府會以破格思維，協助和促成各項由民間主導和推行的短期措施，增加過渡性住屋供應，以紓緩輪候公屋家庭和其他居住環境惡劣人士的生活困難。

具體可考慮的措施，包括善用政府閒置建築物，推出如「要有光」開拓的深井「光屋」項目的租住單位；支持由香港社會服務聯會試行的「社會房屋共享計劃」，包括鼓勵市區重建局提供舊樓單位參與計劃；促成香港房屋協會試行讓其轄下的資助房屋業主將未補價的單位以低於市值租金租給有需要的家庭；研究讓整幢工廈免補地價，改裝為過渡性房屋；以及協助非牟利機構研究在閒置土地興建預製組合屋等。

林鄭月娥指出，這些過渡性房屋的措施，無疑難以解決今天供應不足的問題，但將滙聚社會各界力量和資源，展示共同解決這個首要民生議題的決心。

她表示，共同解決問題的決心正正是增加土地供應所需的共識。今年9月成立的「土地供應專責小組」將推動社會以全面、宏觀的態度，去檢視不同土地供應選項的優劣，並凝聚社會最大的共識。「專責小組」任重道遠，工作亦相當緊迫，並預計在2018年上半年展開公眾參與活動。

她期望社會各界以包容、開放及理性的態度，思考土地供應的難題，亦期待「專責小組」能為政府提供一個整全建議，謀劃出一套具長遠目光的土地供應策略。