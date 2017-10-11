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行政長官林鄭月娥在《施政報告》表示，自從在競選政綱中提出在居屋之上，構建中產家庭可以負擔的「港人首置上車盤」(「首置」)，讓較高收入的家庭在私樓樓價持續上升下能重燃置業希望，社會極為關注。

她重申，由於公營房屋的土地供應短缺，只會在不影響現時公營房屋供應的前提下，提供建議的「首置」單位。現在看來，「首置」的土地來源將會是私人發展商擁有或從政府購買得來的土地。

她表示，初步構思是透過地契條款，要求發展商作混合發展，即除興建私人房屋單位外，須設計、興建及出售指定數目的「首置」單位，出售對象的資格由政府規定，包括是居港滿7年的香港居民，從來沒有在香港置業，而收入介乎居屋收入限額和居屋限額加約三成之間，以今天居屋限額計算，這個收入上限即是單身人士的每月收入不超過3.4萬元，而二人或以上家庭則不超過6.8萬元。

「首置」單位的售價和面積會參考合資格人士的負擔能力，而轉讓的年期限制亦可能須較居屋更嚴緊，轉讓時如何處理購入單位時的補貼，即補價問題，則仍須進一步研究。

林鄭月娥表示，鑑於「首置」是一項新的構思，且作為政府資助出售房屋的一個類別，計劃的細節與現行的居屋和將大量供應的「綠置居」環環相扣，政府會與房委會和業界共議，細心聆聽社會上對「首置」的意見，敲定細節於明年年中公布計劃的詳情，以配合建議於明年年底在政府賣地表中選取一幅位於觀塘安達臣道估計可提供約1000個單位的住宅用地，推行先導計劃。