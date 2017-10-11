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今日 11:48 時事脈搏 香港財經

【施政報告】林鄭親領委員會審核督導智慧城市項目

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行政長官林鄭月娥表示，政府推動創新及科技發展刻不容緩，她本人將親自領導一個高層次、跨部門的「創新及科技督導委員會」，審核及督導創新及科技八個方面的措施和智慧城市的項目。由改組「經濟發展委員會」和「策略發展委員會」而成立的「行政長官創新及策略發展顧問團」，亦會為政府在創科發展出謀獻策，確保維持香港的全球競爭力和加強與國家發展的銜接。

創意產業涵蓋的範圍甚廣，政府將利用香港的既有優勢，並透過財政上的支援，促進各界別，特別是設計業的進一步發展。政府建議向「創意智優計劃」注資10億元，並向香港設計中心增撥資源，推行各項措施，鞏固香港作為亞洲設計之都的地位。商務及經濟發展局會促成更多設計與工業可結合的發展空間，並加強香港設計業與深圳和其他海內外設計城市的聯繫，為香港開拓新市場。

在推動新產業發展的同時，政府亦會致力鞏固和提升香港的金融業、航運及物流、旅遊業、建造及相關專業、法律服務等，透過政策領導，資源投入和對外推廣，抓緊國家「一帶一路」建設和「粵港澳大灣區」帶來的機遇。就以金融業為例，由財政司司長主持的「金融領導委員會」會提出策略性和具前瞻性的建議，並由政府指定有關部門跟進。政府將向金融發展局增撥資源，強化其推動市場發展和培養人才的角色。政府亦將帶頭在下一個財政年度發行綠色債券，並推動本地機構設立符合國際標準的綠色債券認證計劃。

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