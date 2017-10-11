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行政長官林鄭月娥在《施政報告》中表示，置業難和居住環境差的問題，房屋政策有以下四個元素。

(1) 房屋並不是簡單的商品，而適切的居所是市民對政府應有的期望，是社會和諧穩定的基礎，因此在尊重自由市場經濟的同時，政府有其不可或缺的角色；

(2) 以置業為主導，讓市民安居，樂以香港為家，政府會致力建立置業階梯，為不同收入的家庭重燃置業希望；

(3) 聚焦供應，在「長遠房屋策略」的基礎上，加大增加房屋單位方面的努力；以及

(4) 在土地不足，供應未到位前，想方設法善用現有房屋，滿足長時間輪候公屋的家庭需要和協助居住環境惡劣的居民。

房屋階梯的第一層是公共出租房屋(公屋)，現時約有75.6萬戶家庭居住在公屋，其中19%是長者住戶，而16%是領取綜合社會保障援助的住戶。這是為基層及低收入家庭確立已久的安全網，政府會致力縮短公屋的輪候時間，並加大力度幫助比較有能力的公屋住戶循置業階梯上移，騰出單位給有需要的市民。

其中一個方法是大量增加為公屋人士特設的「綠表置居計劃」(「綠置居」)。房委會於2016年推行「綠置居」先導計劃，選取新蒲崗的公屋項目提供857個單位，讓公屋住戶的綠表人士用可負擔的售價購買，由租客變為業主。結果，超額認購近18倍，所有單位如期售出，並陸續騰出在港九新界各區現有公共屋邨的單位，供分配給公屋輪候人士。