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行政長官林鄭月娥公布任內首份《施政報告》，她表示，經過香港市民跨世代的努力和無數在風浪中的考驗，香港確立了司法獨立制度、奉行法治精神，並建立了高效廉潔的政府，孕育了新聞自由的氛圍，以及尊重人權、多元包容、言論自由等核心價值。

自回歸以來，這些制度優勢、權利和自由都在「一國兩制」的原則下，受到《基本法》的保障。這些憲制、文明社會和道德的底線不容逾越。她將與和特區政府將竭力執行「一國兩制」、維護《基本法》和捍衛法治。

她表示，過去三個月，以行政長官的新身份，深深感受到使命的光榮和責任的重大。有些決定實難假手於人，有些說話亦不能含糊其辭，有些工作不能不親力親為，但令她振奮和感動的，是很多社會賢達都願意助她一臂之力，或擔當行政會議或法定及諮詢組織的成員、或參加商務外訪和出席高峰論壇、或連繫海內外機構為香港說項。在任內將好好利用這個龐大的人才庫，為香港謀劃未來。

未來幾年，香港將進入機遇和挑戰並存的時期。國家「一帶一路」建設和「粵港澳大灣區」將為香港經濟發展帶來重大的機遇，必須用好特區的獨特優勢和中央對香港的支持，在繼續尊重經濟規律、奉行市場運作和推動自由貿易的前提下，以積極有為的施政新風格、樂於承擔的政府新角色和善用公帑的理財新哲學，為香港經濟注入源源不絕的動力。

林鄭月娥稱，穩健的公共財政和善用公共資源是良好管治的重要一環。她在公共財政方面有多年實踐經驗，亦深明《基本法》對量入為出，盡量避免財政赤字的要求。但事實是特區政府對上一次財政赤字出現於2003/04年度，計及早前撥歸房屋儲備金的投資回報，政府目前坐擁過萬億港元的財政儲備，應更有條件、有智慧地把「取諸社會」的財政盈餘「用諸社會」。她會在確保公共財政穩健的前提下，採取具有前瞻性與策略性的理財方針，為香港作投資，為市民解困。

在民生方面，她認為，重中之重是滿足香港市民對住屋的需求。雖然政府沒有可點石成金的魔術棒，但相關的局長在過去多月已展現了「急市民所急」的破格思維，務求以新方向、新措施回應市民的期望。在安老方面，不會把人口高齡化視為威脅公共財政的問題，反之藉此契機開拓更多有效照顧長者的服務；而扶貧助弱的工作則會持續進行，建設一個關愛共融的社會。在教育方面，秉持專業領航，為培育下一代投入所需資源。