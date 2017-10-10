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今日 11:03 香港財經

陳茂波:致力金融監管和風險間取平衡

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財政司司長陳茂波表示，國際間的監管標準因應金融市場變化而急速演變，政府致力在監管和風險之間取得平衡，特別是在金融服務業方面，不能犧牲投資者保障。

陳茂波又指，監管常常被視為金融科技發展的障礙，但同時亦要保障公眾利益及維繫市場信心，金管局推出的金融科技監管沙盒，有助銀行在較寬鬆的監管環境下測試新技術，以及收集消費者意見。

另外，陳茂波稱，中港基金互認兩年前正式推行，至今反應良好，證監會早前亦分別與瑞士和法國達成基金互認安排，未來會繼續與其他國家拓展合作。

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