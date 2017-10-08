香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波在網誌表示，今年首8個月，整體訪港旅客人次按年增加1.9%，來自北亞旅客人次更升近12%。受惠於過夜旅客數字增加近5%，酒店平均入住率上升至88%。零售業總銷額亦回復溫和增長，7、8月的總銷貨價值分別按年升4%及2.7%。

他指出，日前主持了一個統籌會議，討論了多項與推動旅遊業發展有關的項目及配套措施，其中包括加強改善啟德郵輪碼頭一帶的交通設施及安排，包括盡早開辦連接九龍塘的新巴士線及加快啟德D3路(都會公園段)工程等。

此外，珠江三角洲旅客為本港郵輪旅遊的重要客源，入境處會配合郵輪公司的安排，在船上為旅客進行出入境手續，便利過境香港的乘客。會議上陳茂波要求各相關部門研究，在確保申請符合樓宇結構和消防安全標準等前提下，加快酒店及旅館牌照申請的審批程序。

在推動旅遊業發展的同時，盡量減少人流和車流對地區居民的影響。除了加強執法，減少旅遊巴引起的交通阻塞，也會研究增設旅遊巴短期泊位，亦會要求旅行社及導遊加強人流管理，盡量避免集中在同一時段到訪個別食肆及商舖。

陳茂波續稱，旅遊業是香港的支柱行業，佔本地生產總值約5%，就業人口約27萬，同時亦帶動其他相關行業包括零售、酒店及餐飲業的發展，必須做好交通、住宿、出入境及其他相關的配套，會繼續密切關注各項優化措施的推行情況及進度。