香港財經 時事脈搏

勞工及福利局局長羅致光發表網誌，提到社會福利署已開始初步檢討如何檢討整筆撥款制度，短期內完成探討後會有所公布。

他表示，香港社會福利服務近30年來，關於資助制度總是有爭議，由1991年福利白皮書開始，政府便已清楚表明就標準成本(standard cost) —即整筆撥款的一種，開始探討。社署於1995至97年間，進行了資助制度檢討，結果只就服務質素監管達至共識，推行了津貼及服務協議(Funding and Service Agreement)和服務質素標準(Service Quality Standards)兩個相關制度，而當時研究顧問建議的單位成本(Unit Grant)，亦即是標準成本設計的一種，不被接納，至1999年，才就整筆撥款制度再開始進行諮詢。

他進一步表示，香港社會福利服務資助制度，還有一個本地獨有的特色，就是世界上已發展的國家所行的福利服務資助制度，主要都是以服務單位成本或是整筆撥款計算，單是在香港爭議多，值得反思。

他認為，要思考整筆撥款的儲備多少才足，又提到過半數接受整筆撥款的機構，儲備超過制度容許的比例，質疑社福界管理層不斷要求增加整筆撥款基準的同時，儲備比例又不斷擴大，而且不少機構儲備過多而被社署取回，單是2015-16年間，一共有73間機構，即超過機構數目的四成，曾被社署取回撥款。