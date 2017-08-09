港股直擊 香港財經 重要通告

港交所(00388)公布，截至6月底止半年盈利34.93億元，按年增長17.02%。每股盈利2.86元，派中期息2.55元，按年增15.38%。

期內，收入及其他收益62.03億元，按年增10.18%，主要由於投資收益淨額大幅增加4.66億元，以及收到雷曼清盤人一次性清盤後利息款項5500萬元。若扣除該等項目，收入上升1%，主要是期交所及LME成交量下降已抵消了現貨市場成交量的增幅。

上半年，集團除息稅及攤銷前盈利(EBITDA)為44.92億元，按年增13.95%。EBITDA利潤率為72%，按年增加2個百分點，反映收入增加及審慎管理成本。

期內，營運支出按年增加1%。就收到與美國倉庫訴訟有關的法律費用的一次性保險賠款2300萬元作出調整後，營運支出按年增加3%，主要反映僱員費用及樓宇支出增加，但資訊技術方面所節省的成本已抵消部分升幅。有見全球經濟持續不明朗，集團將繼續採取審慎的成本監控方針。

上半年，在不同因素影響下，香港證券市場上半年交投活躍，平均每日成交金額按年增加13%至760億元。旗下新股市場在新上市公司數目及集資額方面亦分別錄得80%及26%增長。倫敦方面，在全球金屬市場持續疲弱下，LME金屬合約平均每日成交量下跌6%。

主席周松崗在業績報告中表示，在市場良好氣氛、全球經濟增長有所改善，以及中國經濟表現優於預期的帶動下，今年環球金融市場開局表現強勢。然而，美國聯儲局加息和啟動資產負債表正常化的步伐所存在的不確定性、英國脫歐談判，以及國際地緣政治局勢緊張仍然籠罩着環球經濟前景，令市場的脆弱性增加。

周松崗又指，港交所作為交易所營運機構，致力因應市場環境演變，不斷提升旗下市場質素及競爭力。香港方面，於6月先後進行市場諮詢，就建議設立創新板吸引新經濟公司來港上市及改革創業板徵詢市場意見，以及就建議提升收市後交易時段(T+1時段)刊發諮詢文件。為進一步優化證券市場，於7月24日推出收市競價交易時段第二階段。倫敦方面，則於4月刊發有關LME市場結構的討論文件，旨在提升市場參與度和交易效率，現正分析回應人士的意見。