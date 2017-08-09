香港財經

港滙持續疲弱，在7.82徘徊，逐步下試7.83關；港元拆息則變動不大。

截至本港早上11時42分，港滙報7.8263，弱見7.8264，進一步邁向弱方兌換保證滙率7.85。

據財資市場公會資料顯示，本港與供樓按息相關的港元一個月銀行同業拆息(HIBOR)較昨日微跌，報0.4254厘。

隔夜、一星期及兩星期拆息分別報0.0661厘、0.1861厘及0.2432厘。三個月拆息報0.7589厘。

長息方面，半年期報0.9618厘；一年期報1.3892厘。