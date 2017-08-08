今日 09:17
港股直擊
香港財經
萬達酒店發展(00169)今早停牌，未公布原因。
該股昨日收報1.16元。
該公司昨日發出通告表示，沒有計劃出售澳洲的悉尼和黃金海岸項目，兩個項目仍按計劃開發中。
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譚淑美
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恒昇
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霍慧敏
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