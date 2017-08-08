香港財經 時事脈搏

行政長官林鄭月娥繼續在北京的訪問行程，早上拜訪中國銀行業監督管理委員會，與主席郭樹清會面。

林鄭月娥早上抵達銀監會，郭樹清在門外迎接，財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長邱騰華、特首辦主任陳國基等亦有隨行。

她表示，在政府工作37年來，一直未有管理金融方面的事情，但有一段時間是處理公共財政。以往特首與財政司司長率團拜訪「一行三會」，即是人民銀行、中銀監、中證監及中保監，她都很羨慕，所以今次能夠見到「一行三會」的領導，對她開局很重要。

林鄭月娥指出，香港是國際金融中心，金融業佔生產總值17%，是一個真正能夠做到國際化的產業。她形容香港有很好的底子，但面對的競爭亦非常大，今年至今香港銀行業發展得很不錯，資產總值增加一成，不良貸款的比例很低。

對於本港房地產，林鄭月娥表示，過去一段日子香港的房地產價格上升，但由於以前有出現大規模負資產的經驗，香港金管局現時對房地產按揭的監管非常嚴格。

她又提到，在「一帶一路」和粵港澳大灣區建設方面，希望內地的監管機構與香港金管局繼續合作和提供支持。

郭樹清則表示，內地銀行業在整個金融體系中佔據絕對主導地位，今年上半年內地銀行業總體發展平穩，風險可控，內地實體經濟較去年同期有進步，銀行業發放的貸款增加9500億元人民幣。他說，在監管金融產業的工作上，銀監會與人民銀行、證監會和保監會，有非常緊密的合作。

林鄭月娥稍後拜訪商務部和發改委，商討粵港澳大灣區和「一帶一路」等合作安排。