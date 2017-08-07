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穆迪:內地流動性及再融資風險仍明顯

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評級機構穆迪發表報告表示，內地控制信貨增長及加強監管影子銀行取得一定成效，令財富管理產品增長趨緩和，當局也巧妙地作出平衡，以確保收緊信貸及流動性不會引發金融動盪。

穆迪解釋，隨着當局收緊影子銀行活動，信貸活動已回流到監管相對較高的正規銀行借貸。但穆迪同時指出，注意到部分借款人再融資風險正在上升，如房地產開發商、地方政府融資工具，以及產能過剩的國有企業。

總括而言，內地的流動性及再融資風險仍然明顯。未來數季，內地名義GDP增長將有所回落，但仍屬平穩。

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