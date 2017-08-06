香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波發表網誌表示，港息最終會跟隨美息上調，籲有意置業的市民留意對本港樓市風險，量力而為。

在樓價升幅方面，陳茂波稱，與2008年高位的售價指數比較，2017年6月中小型單位(實用面積70平方米以下)售價的升幅為180%，而同期較大面積的D類住宅單位（實用面積100至159.9平方米)及E類住宅單位(實用面積160平方米或以上)的售價升幅分別只是76%和54%。

與此同時，在未來3至4年9.8萬個潛在一手私人住宅單位中，估計約有七成是中小型單位。換言之，中小型單位的價格過去幾年已極大幅上升，但未來供應卻會大幅增加，有意購買「上車」盤的人士須予留意。

陳茂波亦指出，樓價指數是滯後指數，只反映二手巿場的樓價，並不反映一手巿場的樓價。此外，如果二手市場比較淡靜時，個別特殊因素或一些「極端」的高價成交個案，會影響到指數的升跌。而在一手市場方面，不少發展商在開售時都會提供形形色色的「優惠」、「折扣」、「回贈」或按揭的特別安排。因此市民在考慮二手樓價與一手樓在價單所列的樓價時，不能作簡單比較。

他最後提醒，美國利率正常化的方向不會改變，未來息口只會向上。加上美國聯儲局預期今年會開始縮減資產負債表，勢令環球金融市場及本地資產價格波動。在聯繫滙率制度下，隨着港美息差擴闊，港息最終都會跟隨美息走勢。過去數次美國利率踏入上升周期，本港樓價的升勢大致都會放緩，甚至由升轉跌，大家要加倍留意有關風險。

現時的樓市處於歷史高位，而今年第一季的置業負擔比率(即按揭供款與私人家庭入息中位數比例)進一步惡化至66.1%的高水平，希望市民知悉樓市風險所在。