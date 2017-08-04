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今日 16:48 香港財經

星展香港料全年貸款高單位數增長

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星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生表示，市場就大型企業借貸的競爭熾熱，過去半年市場有關的貸款息差有所收窄，新造貸款息差較去年第三、四季約收窄25基點，其他原有貸款不受影響。該行上半年貸款增長強健，預期下半年貸款增長趨勢持續，意味着貸款收入可抵消息差收窄的影響。

他指出，星展香港上半年整體貸款增長3%，其中企業部門貸款升幅6%，與年初預期相若，預期全年整體貸款增長會有高單位數字，企業部門貸款升幅約10%。

他表示，儘管內地年初加強對企業資金外流的管制，以及最近對部分內地企業排查的情況，但該行客戶主要是大型國企、在國外有發債能力的企業，未有受到太大影響。被問到個別企業如輝山乳業(06863)事件有沒有影響其資產質素，他表示，上半年市場出現的個別事件，該行並無參與，該行整體貸款質素良好。

另外，星展香港上半年淨息差按年下跌6基點至1.74厘，但較去年下半年有所上升，主要是第二季淨息差有所下降至1.7厘。星展香港董事總經理及財務總監陳立珊表示，主要是期內港元同業拆息下降，市場預期美國年底加息，對淨息差的影響取決於港息會否跟隨，料年底美息上升帶來的利好影響要明年才會浮現。她預計，該行下半年淨息差會維持在目前約1.7厘水平。

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