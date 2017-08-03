香港財經

行政會議成員、金管局前總裁任志剛在網誌撰文表示，政府過去10年的財政預算一直採取「守財奴」政策，導致大量盈餘出現，拖着經濟後腿，可說是穩健有餘，進取不足，亦不合時宜。他引述《基本法》第107條中有關公共財政的規定，認為各界對第107條有更深入和更廣泛的了解，將會對香港邁步發展非常重要。

任志剛指出，從《基本法》第107條提到「財政預算......與本地生產總值的增長率相適應」，經常被人忽略及誤解，以為是政府的支出與收入要與本地生產總值同步增長，或政府支出應限制於本地生產總值的一個固定比例，但這些解釋都不正確。

他解釋，財政預算是一個「量」的概念，而經濟增長是「速」的概念，條文使用「相適應」而非「同步」，是基於兩項指標之間有互動關係，他以駕駛汽車為例，當汽車行得太慢，便需要「踩油」，當汽車行得太快，便需要「收油」，換言之，當經濟增長太慢，便需要增加政府開支、減稅和作出赤字預算，而當經濟增長速度太快，便可以用相反的財政政策。

任志剛表示，香港作為一個高度外向型的經濟，若高度依賴進口，無疑會為公共開支帶來低乘數效應，但至少公共開支會較私營開支涉及較少進口項目。此外，透過擴張性的財政預算以加快經濟增長，可優先考慮具有較高乘數效應，及提升生產力作用的項目。倘若憂慮經常性開支增長過大，亦可以優先考慮那些對經常性開支影響較低的項目。