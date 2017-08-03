香港財經

香港航空表示，與斐濟航空簽訂了一項代碼共享協議，為來往6個位於南太平洋和亞洲地區的旅遊熱點，提供更緊密航班連接。

根據協議，香港航空將附加航班代碼「HX」於斐濟航空往返香港及斐濟楠迪，以及往返楠迪到奧克蘭的航班。同時，斐濟航空亦將附加航空代碼「FJ」於香港航空往返香港及曼谷、東京、大阪的航班。

斐濟航空董事及行政總裁Andre Viljoe表示，代碼協議能為於香港和楠迪轉機的旅客，提供更方便的中轉服務，包括辦理登機手續及行李直掛服務，將旅客托運的行李由出發地直接送到最終目的地。