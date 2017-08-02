香港財經

港滙走弱，曾在下午近四時急跌約30點子，跌穿7.817水平。

截至本港傍晚6時49分，港滙報7.8169，低見7.8173，是去年1月以來低位。

港元拆息則輕微回落。據財資市場公會資料顯示，本港與供樓按息相關的港元一個月銀行同業拆息(HIBOR)微跌，報0.4313厘。

隔夜、一星期及兩星期拆息分別報0.0975厘、0.2161厘及0.2718厘。三個月拆息報0.7629厘。

長息方面，半年期報0.9602厘；一年期報1.3847厘。