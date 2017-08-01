香港財經

港交所(00388)行政總裁李小加發表最新網誌，指創新初板不會變成一個「殼股」市場，因為其上市相對容易，上市地位本身就不會變成有價值的「殼」供買賣或操縱。

他續稱，港交所也會考慮在後續的規則細化中，設計更嚴格的持續合規責任，包括維持最低市值、最低成交量等，「容易進，也容易退」，不達標者將被強制退市，創新板初板絕不會淪為市場所擔心的只進不出的「殭屍股」市場。

在諮詢文件中，建議設立的創新主板會允許已經在美國上市的不同投票權架構(WVR)公司來香港做第二上市。李小加回應稱，香港沒有理由僅容許已在美國上市的WVR來港上市，這樣的安排既不合理，更不自信。事實上，過去多年的發展已經證明本港的市場機制是行之有效的，故應對自己的上市審批能力有自信，而不是依賴美國監管機構的審批作背書。「無論是H股20年前來港，還是今天的互聯互通，香港都是第一個吃螃蟹的人，今天怎麼能說只有別人吃過的螃蟹我們才敢吃呢？」

至於為什麼不直接改革主板來容許採用WVR的公司來港上市？他指出，直接改革主板絕對是可以考慮的方案之一，但主板是香港市場的主體板塊，上市規則和監管條例詳盡繁多，許多規則根據多年的實踐約定俗成，如果要對主板上市規則進行如此大的改革，勢必需要進行更加深度的市場諮詢和討論，也勢必引發更多市場爭議。

他強調，港交所提出設立創新板建議的初衷是，為了在給市場引入活力，同時盡量減少對主板市場的影響；同時，對所有的改革方案都持開放態度，希望集思廣益，能夠討論出完善上市機制的最佳方案。