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滙豐控股(00005)宣布第三輪股份回購計劃，涉及最多20億美元(約156億港元)的股份，預期今年下半年完成。行政總裁歐智華在電話會議中表示，集團今後將以回購作為資本有效管理的其中一種恒常工具，而管理層將每半年檢視一次回購的條件及可能性。

不過，歐智華指出，每當集團出現資本過剩時，會先嘗試將資本進行業務再投資機會，另外亦需保留足夠資金，應付每年派息政策的需要，也要預留額外緩衝資本，以應對突發事件。當以上條件都符合而仍有過多資本時，滙控便會以回購股份作為資本管理的工具。

他又表示，滙控暫不會考慮增加派息，今年全年的派息水平將維持在每股0.51美元不變。他強調，回購是資本管理模式，而增加派息與否則視乎盈利前景。

另外，歐智華預期，英國脫歐將為滙控帶來2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)的成本。集團在第二季撥備了400萬美元與脫歐相關的法律成本費用。

歐智華在業績報告中表示，今年上半年進一步削減風險加權資產290億美元，使2015年初以來削減的風險加權資產增加至2960億美元，遠超原定目標，預期今年餘下時間以至往後日子，集團會繼續發掘並削減回報較低的風險加權資產。

他稱，有信心今年底達到約60億美元的年度成本節約目標，與公布全年業績時的修訂預測相若。今年上半年，進一步削減9億美元成本，使2015年以來的累積節約金額達到47億美元。