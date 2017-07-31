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滙豐控股(00005)業績勝預期，同時宣布進一步回購最多達20億美元(156億港元)的股份，預期今年下半年完成

滙控宣布，截至今年6月底止上半年列賬基準除稅前利潤102.43億美元，按年增長5.45%，勝預期。單計第二季，稅前利潤52.82億美元，按年則增46.4%，按季增6.47%，勝預期。

上半年經調整除稅前利潤119.67億美元，按年增長12.36%。主要由於重整業務，推動收入與成本表現同步改善，反映經調整收入增長，而經調整的貸款減值及其他信貸風險準備則下降。

滙控上半年每股盈利0.35美元，第二次股息0.1美元。

期內，列賬收入261.66億美元，按年跌11.21%，主要是貨幣換算差額、本身債務並無公允值變動及已出售的巴西業務不再錄得收入所致。

貸款減值及其他信貸風險準備6.63億美元，按年減少71.98%，主要是北美石油及天然氣行業的信貸狀況改善所致。

營業支出164.43億美元，按年減少11.73%，因重大項目減少所致，當中包括已出售巴西業務的支出、去年上半年撇銷歐洲環球私人銀行業務的商譽，以及與法律事宜相關的和解開支及準備減少。

滙控同時宣布，董事會決定進一步回購最多達20億美元的股份，將資本返還股東。是次股份回購預期將於短期內展開，並於今年下半年完成，使2016年下半年以來公布的股份回購規模增加至55億美元。

集團行政總裁歐智華表示，踏入2017年，集團業績表現卓越，反映2015年投資者簡報會以來的各項改革取得成效，同時突顯集團強大的競爭優勢。三大環球業務表現良好，帶動除稅前利潤上升，而對集團策略意義重大的多項產品，市場份額亦告擴大。滙控正穩步推進，料可於年底前完成絕大部分策略行動。

主席范智廉指出，集團所有業務的客戶交易活動均保持穩健。市場份額擴大，推動資本市場業務的收入上升，工商金融業務的客戶活動保持蓬勃，財富管理及保險業務的收入顯著增加，香港的升幅尤為顯著，而全球各地的信貸業務亦繼續表現出色。加上各國央行紛紛調高利率，集團亦因核心存款基礎的息差改善而受惠，帶動盈利上升。