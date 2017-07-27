香港財經

受惠於上半年全球股市包括香港股市表現良好，帶動股票收益增加，外滙基金今年上半年投資收入1265億元，按年增加1.86倍，投資回報率3.2%。金管局總裁陳德霖表示，上半年環球金融市場的利好走勢，未必能夠持續下去。

上半年，香港股票投資收益278億元，扭轉去年同期虧損35億元；其他股票投資收益401億元，亦扭轉去年同期虧損48億元；非港元資產外滙估值上調343億元，按年增11.7倍；其他投資收益78億元，按年增39.29%。不過債券投資收益則按年跌62.75%至165億元。

單計第二季，外滙基金投資收入616億元，按季減少5.08%。其中，香港股票投資收益135億元；其他股票投資收益156億元；債券投資收益101億元；非港元資產外滙估值上調224億元。

陳德霖表示，今年上半年環球金融市場普遍向好，全球股市包括香港股市表現良好，外滙基金的股票投資組合因而取得680億元的收入。

不過，他稱，上半年環球金融市場的利好走勢，未必能夠持續下去。下半年的投資環境仍存在頗多變數，包括美國利率正常化的步伐及聯儲局縮表的啟動時間，以及其他主要央行的寬鬆貨幣政策會否逆轉，加上美國政府多項刺激經濟措施尚未能落實、英國脫歐談判形勢變得複雜、部份地區地緣政治風險升溫等，都可能影響市場情緒，為資產市場帶來調整。

陳德霖指出，面對複雜和不穩定的投資環境，金管局會繼續小心謹慎地管理外滙基金，透過適當的防禦性部署和投資多元化，進一步加強「長期增長組合」的投資，務求在風險可控的前提下，為外滙基金爭取較好的長期回報。

2017年外滙基金支付予財政儲備存款，和香港特別行政區政府基金、法定組織存款的息率為2.8%，上半年相關費用分別為114億元及43億元。在扣除上述費用、利息及其他支出後，外滙基金累計盈餘增加917億元。

截至6月底，外滙基金總資產39049億元，較去年底增加2862億元。