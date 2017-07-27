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今日 17:00 香港財經 港股直擊

陳啟宗:內地零售冬天已過 仍有三十年好景

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恒隆地產(00101)董事長陳啟宗表示，內地零售冬天已經過去，過去幾年受影響最深的奢侈品行業復甦得最快，旗下上海恒隆廣場上半年商戶營業額按年有10%至50%增長，但由於租約期影響，仍要一段時間才在恒隆業績上反映。內地經濟長遠仍依靠居民消費來維持，行業仍會有二十、三十年好景。

陳啟宗指出，香港零售有「春江水暖鴨先知」跡象，過去數年市況嚴峻時業內大幅減租，而恒隆則趁勢裝修翻新商場，每年租金收入仍升近10%，因此現時市場回暖，而恒隆基本底租已有相當升幅下，不會因為市場復甦而有好大增長，但長遠仍好樂觀。

問及派息會否增加，陳啟宗稱，過去十幾年有差不多一半時間的派息多於收租收入，是由於預計會有售樓收益回流，但隨項目相繼售出，將來回流資金較少。租金收入上升便有可能派息，但可見將來不應太過樂觀。過去十幾年股本增加80%，雖然每股派息不多，但派息水平已增加85%，股息有3至4厘已不低；個人認為一年半載都不會減派息，實際要由董事會決定。

至於在港投地方面，董事總經理陳南祿稱，每塊地均有研究，永遠不會放棄投地。早前曾入標投地，視乎項目及價錢，有機會便會投。對於會否出售香港的商場，陳南祿説：「樣樣都可以傾，有人出價夠高、啱先賣。」

陳啟宗補充：「幾時都會投地，但暫時唔見有好高勝算 。」過往各國公司及個人來香港投資，現時內地公司來投資也應該歡迎，以高價搶地「只能講恭喜佢囉……時間會解答好多問題。」

陳啟宗認為，幾年後特首林鄭月娥會在找地推地上取得成功。農地轉住宅地的補地價貴，社會應中間落墨，各讓一步讓社會向前，才會有解決方案。

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