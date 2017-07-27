香港財經

政府統計處公布，6月本港整體出口貨值按年增11.1%，勝於市場預期增6.4%；進口貨值按年上升10.4%，勝於預期增5.2%。

6月份，本港錄得有形貿易逆差483億元，相等於商品進口貨值的12.8%。

繼5月錄得4%升幅後，6月份轉口與港產品出口合計的商品整體出口貨值3294億元，按年升11.1%。其中轉口貨值3257億元，上升11.2%，而港產品出口貨值則上升至37億元，升幅2.4%。同時，繼5月份錄得6.6%升幅後，6月份商品進口貨值3777億元，按年升10.4%。

期內，輸往亞洲出口貨值上升14.1%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是印度升38%、台灣升35%、新加坡升18.6%、內地升12.2%。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的整體出口貨值亦錄得升幅，尤其是英國升24.8%和美國升0.6%。而輸往德國的整體出口貨值則下跌4.1%。

今年上半年，商品整體出口貨值按年上升8.8%。其中轉口貨值上升8.8%，而港產品出口貨值則上升3.2%。同時，商品進口貨值上升9.4%。上半年錄得有形貿易逆差2285億元，相等於商品進口貨值的11.3%。

政府發言人表示，全球經濟活動持續擴張下，6月份的商品出口貨值明顯加快上升，錄得雙位數字的按年增幅。輸往內地及多個其他主要亞洲市場的出口增長強勁，繼續是出口增長的主要推動力。

展望未來，環球經濟持續增長會繼續為香港的對外貿易帶來支持。儘管外圍環境的下行風險減退，不明朗因素仍然持續，這包括美國貨幣政策正常化等，政府會繼續密切留意有關情況。