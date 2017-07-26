香港財經

Mastercard宣布，計劃擴展二維碼(QR Code)支付服務，將於明年香港推出試驗計劃。

該公司表示，Masterpass QR讓使用任何手機的用戶毋須使用實體卡，只需以手機掃描在商戶收銀處的二維碼，或在手機輸入文字代碼，即可付款。至於商戶則需透過Masterpass QR平台，掃描消費者智能手機上的二維碼，即可以Mastercard系統處理交易。

Mastercard亞太區聯席總裁凌海表示，繼在印度及非洲推出二維碼方案後，期待EMVCo全球二維碼標準能夠得以應用。