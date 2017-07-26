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今日 11:55 香港財經

中電推手機App 用戶可即時繳賬單

中華電力推出全新的手機應用程式，用戶可直接透過繳費靈，即時繳交賬單。

用戶只需以電力編賬號碼，及已登記的個人資料登入賬戶，便可透過程式瀏覽賬戶結餘、最新一期賬單資料，及繳費情況，更可即時透過已登記的繳費靈賬戶，直接以應用程式繳交賬單。

中電表示，未來更會逐步加入賬單提示、過去賬單紀錄及追蹤申請進度服務等功能。

中華電力客戶及業務拓展部高級總監張寶中表示，今次推出內容更豐富的手機應用程式，為市民帶來更全面的智能化服務，務求將數碼化元素融入生活每一個環節。

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