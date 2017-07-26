今日 11:45
香港財經
滙豐銀行宣布，維持5%最優惠利率不變。
同時，5000元或以上港元儲蓄存款戶口利率亦維持不變，維持在0.001%。全面理財總值100萬元及以上的額外年利率也維持0.001%。
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