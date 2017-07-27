有調查發現，超過五成租住私人樓宇的領取綜援人士，需要繳付的租金高於租金津貼。
關注綜援低收入聯盟於今年6月至7月，訪問185個正領取綜援，並租住非公屋單位的住戶。調查發現，近六成受訪者在過往3年面對加租，平均租金升幅達11.5%；約八成受訪者認為租金津貼不足夠。
另外，近四成受訪者居住單位面對石屎剝落、滲水等樓宇結構安全及衞生情況欠佳的問題。
聯盟建議社署檢討及調整租金津貼，提升按家庭成員人數而釐定的租金津貼限額，同時將關愛基金提供津貼項目恒常化。
有調查發現，超過五成租住私人樓宇的領取綜援人士，需要繳付的租金高於租金津貼。
關注綜援低收入聯盟於今年6月至7月，訪問185個正領取綜援，並租住非公屋單位的住戶。調查發現，近六成受訪者在過往3年面對加租，平均租金升幅達11.5%；約八成受訪者認為租金津貼不足夠。
另外，近四成受訪者居住單位面對石屎剝落、滲水等樓宇結構安全及衞生情況欠佳的問題。
聯盟建議社署檢討及調整租金津貼，提升按家庭成員人數而釐定的租金津貼限額，同時將關愛基金提供津貼項目恒常化。
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