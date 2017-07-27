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瑞信上調3個月人幣在岸價預測至6.71

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瑞信發表報告表示，上調3個月在岸人民幣兌美元預測至6.71，此前為6.75；上調12個月目標價至6.73，此前為6.93，主要由於美元滙價未來展望將進一步走弱。

瑞信指出，近期美元滙價下跌，而人民幣僅溫和走升，且即期滙率表現仍落後於中間價，顯示市場對於人民幣走強的持續性存疑，中國當局的動作亦透露出監管層希望人民幣一籃子指數，在未來一年溫和貶值至92水平。

人民幣兌美元中間價報6.7307，較上日反彈222點子或0.33%，結束兩連跌，是去年10月以來最強。

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