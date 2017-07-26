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ASM太平洋(00522)行政總裁李偉光表示，上半年資本開支2600萬美元(約2.03億港元)，料下半年資本開支將增加，預計全年資本開支1億美元(約7.8億港元)範圍內，部分開支用作廠房自動化，主要是機械工件加工範疇，估計可節省40-50%人力加工成本。

至於工廠自動化後會否裁員，李偉光表明集團無此計劃，因工廠每年有自然流失，過去幾年亦引入悉數合約員工，相信人力上可以自然調整。

展望第3季度，他相信SMT設備業務分布較第2季度有強勁增長，半導體後工序設備則較第2季度持平或按季收縮，主要是季節性因素；過去兩季新增訂單有強勁增長，料後工序設備及物料業務訂單在第3季度有所回落。他提到，現時市場仍是健康，整體價格穩定，下半年智能手機陸續推出市場，有信心集團全年營業額及訂單創新高。

李偉光提到，由於期內貴金屬價格上升，導致毛利率下降，集團與客戶磋商，客戶方面亦理解銅及貴金屬價格大幅上漲，同意下半年提高部分產品價格，惟未能透露加幅，相信下半年毛利率會有所改善。

ASM太平洋公布半年業績後，今早股價跌一成，李偉光表示，股價表現受很多因素影響，早前集團股價累升不少，有部分投資者獲利後離場，相信亦有不少投資者視為趁低吸納的好時機。