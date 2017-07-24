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政府公布有關高鐵西九龍總站「一地兩檢」方案，民建聯對此表示支持，認為如能在香港高鐵站內實施「一地兩檢」，將可充分發揮高鐵的效益，大大提高香港的競爭力。

對於在西九龍站內設立內地口岸區，實施內地法律，民建聯認為是參照深圳灣口岸的「一地兩檢」模式，該模式經已實施十年，運作暢順，行之有效。

民建聯表示，相信整個「一地兩檢」的落實步驟，包括兩地達成《合作安排》，由人大常委會批准確認，最後進行本地立法，做法穩妥。

另外，該黨要求政府加強向公眾解說，以釋除不必要疑慮。