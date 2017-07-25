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律政司司長袁國強表示，高鐵西九龍站實施「一地兩檢」是最能發揮經濟及運輸等效益，若實行「兩地兩檢」將令高鐵效益大大減低，也不符合興建高鐵的原意。他指出，過去與內地部委商討過程中，中港雙方一直同意三大原則，一是符合「一國兩制」及《基本法》；二是運作上可行及有效；三是保安方面能有效處理風險，防止漏洞。

另外，當中涉及「一地兩檢」的《基本法》條文，包括《基本法》第2條、第8條、第11條、第18條、第20條及第22條，涉及的內容包括即全國人大授權香港實行高度自治，香港立法機關制定的任何法律均不得與《基本法》相牴觸。全國性法律除列於《基本法》附件三之外，不在香港實施，以及香港可享有全國人大、全國人大常委和中央人民政府授予的其他權力等條文。

由於內地口岸區在法律上視為特區區域範圍以外，因此《基本法》第8條、第18條及第22條規範不適用，「一地兩檢」安排不違反《基本法》。

運輸及房屋局局長陳帆表示，希望能盡早享受高鐵快捷及方便，為市民帶來新的體驗。他稱，國家高鐵網絡總長度將增至3萬公里，覆蓋中國八成以上大城市。截至今年6月，高鐵香港段工程完成度為九成半，正進行測試及運行，目標仍是明年第三季通車。

他表示，若市民要享用高效及便捷的高鐵服務，就必須有省時的通關安排，在西九龍站實施「一地兩檢」是關鍵。他又稱，英法等地的跨境鐵路服務，早有「一地兩檢」先例，若高鐵不實行「一地兩檢」，乘客只能在內地少數設有通關設施的口岸上落車，就失去高鐵便捷的目的。