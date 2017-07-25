時事脈搏 香港財經

廣深港高鐵香港段明年第三季通車，政府公布西九龍總站「一地兩檢」通關安排，方案將模仿「深圳灣口岸」模式，建議採用「三步走」的方式實施「一地兩檢」。

第一步是由內地與香港特區達地成落實「一地兩檢」的合作安排；第二步是全國人大常委會通過決定批准及確認合作安排；第三步是兩地各自進行相關程序予以實施，在香港方面將涉及本地立法工作。

在方案下，香港與內地均同意在西九龍站設立口岸，由雙方分別按照各自法律，對往來內地及香港的出入境人員及其隨身物品及行李物品，辦理出入境邊防檢查、海關監管、檢驗檢疫等出入境監管。

西九龍總站將設有五層，分別為地面大堂、地下一層(B1)售票大堂、地下二層(B2)入境層、地下三層(B3)離境層及地下四層(B4)月台層。「內地口岸區」為西九龍站B2、B3層的劃定區域，以及B4層月台區域與有關連接通道。此外，高鐵香港段上營運中的列車車廂，也視作「內地口岸區」的範圍內。

政府表示，北上乘客在B1層的售票大堂購票後，將直接前往B3層的「香港口岸區」辦理香港出境程序。在離開「香港口岸區」後，在法律上已經離境，因此由B3層內地人員辦理檢驗的區域開始，至離港乘客候車區、B4層月台及列車車廂，均屬「內地口岸區」的範圍。換言之，乘客辦理內地入境程序時，已進入內地管轄範圍。

當全國人大常委會作出決定批准合作安排，政府將向立法會提交本地立法建議，以期於2017/18年立法年度完成本地立法工作，為高鐵香港段明年第三季通車的目標提供所需的法律基礎。