港股直擊 香港財經 即巿股評

美股上周五窄幅偏軟，道指跌31點，港股上周五中止九連升後，今早走勢反覆向好，恒指再刷新逾兩年高。

恒指高開13點，報26720；國企指數高開1點，報10789。開市後，恒指反覆倒跌，最多跌31點，低見26674，最新又見回升。恒指升穿上周四高位，暫時見最多升169點，高見26843，創超過兩年新高。截至9時57分，恒指升130點，報26836。

建行(00939)領漲大升，最新升1.3%，報6.43元。

騰訊(00700)升0.6%，報298.8元。

中資電訊股繼續追落後，聯通(00762)升2.6%，報11.72元，聯通A股澄清與潛在投資者談判尚在進行中。

濠賭股亦造好，銀娛(00027)升逾2%。

電能實業(00006)派特別息，上周五股價大升逾一成，今早續破頂，最新升1.6%，報76.6元。

手機設備股反彈，舜宇光學(02382)抽升逾5%。

汽車股個別走，長城汽車(02333)上半年淨利潤按年跌四成九，股價今早曾挫7%，最新跌逾3%，暫為跌幅最大國指成分股。華晨中國(01114)升逾半成。

多隻內房股今早升幅領前。融創中國(01918)暫時最多升6.6%，見21.05元創上市新高，現升6.1%，董事長孫宏斌昨日表示，集團知道現金流的重要性，重視現金流，把公司安全放在首位。