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今日 09:11 香港財經

創科局:繼續吸引生物醫學相關科研機構來港

創新及科技局表示，生物醫學是香港重點推動的科技範疇之一，當局會繼續吸引相關科研機構、大學及企業來港，令香港成為生物醫學的國際樞紐。

發言人表示，去年底推出的院校中游研發計劃，首輪吸引6所大學超過110個項目申請；而科技園公司在將軍澳發展的先進製造業中心，目標產業包括生物醫藥。

另外，截至上月底，有70間生物醫學公司在科學園落戶，科技園公司表示，生物醫學公司可獲優先考慮落戶科學園；未來希望加強吸納本地大學及科研人員，和各地人才共同將技術變成產品。

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