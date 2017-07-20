香港財經 時事脈搏

香港測量師學會就土地、房屋及建築政策，向政府提出七項建議。

七項建議包括促進私營機構釋放土地；檢視工廈地契中工業用途的定義，如加入其他用途；另覓適合棕地作業發展的土地；完善置業階梯；處理長者住屋問題；成立樓宇維修工程監管局及改善分間單位安全。

學會建議，為不符合居屋申請資格，但又不能負擔私人房屋的人士，增添新的資助房屋類別，協助他們置業。

測量師學會會長何國鈞表示，學會非常關注立法會近年拖延審議工程撥款，令工人、專業人士及建造業課程學生受到嚴重影響，敦促盡快通過撥款。