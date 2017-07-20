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富豪產業信託(01881)舉行股東特别大會，羅氏家族二子、世紀城市系主席羅旭瑞會後回應冠君產業信託(02778)放售朗豪坊辦公樓時表示，他個人並非對方的董事，沒有參與該事項，其母親羅杜莉君(羅老太)的觀點是，對於好重要的資產便應作慎重考慮。

談及朗豪坊辦公樓意向價高達250億元，他稱，沒有與羅老太詳細討論，會再與她商量看看她的意見。

羅旭瑞指出，至今仍未能齊集全體家族成員進行家庭會議，若得到各成員支持，其實不必要打官司，各人尊重、孝順羅老太，問題便可解決。他多次重申「於法於情於理」各人都應該順從羅老太的意向，希望事件能有轉機。他又認為，應讓家族成員更大程度參與家族信託的慈善事務。

問及世紀城市(00355)、百利保(00617)、富豪酒店(00078)公告因盡職審查未獲信納，擬與第三方合作開發一個紐約項目的合作意向書視作失效。羅旭瑞稱，意向書期限屆滿但尚未簽約，程序上需要作有關公告，但以他所知，交易仍在洽談當中，只是有盡職審查未完成，應查找風險後才進行交易。

至於有沒有買家洽購旗下酒店，富豪副主席羅寶文笑說：「收到好多offer，靚女自然多人追。」現時本港旅遊業不錯，前景好有信心，旗下銅鑼灣及尖沙咀的酒店具策略性，暫時未有計劃出售，儘管現時市場開出的收購價不低。