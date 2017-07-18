港股直擊 香港財經 即巿股評

隔晚美國股市個別發展。港股連升六日後，今早於高位表現反覆，恒指半日窄幅回吐。板塊方面，手機零件股今早一枝獨秀。

恒指今早高開18點，開市後反覆升69點，見26540點半日高，之後明顯轉跌，上午最多跌89點，見26381點半日低。恒指中午收報26427點，跌43點或0.2%，大市成交額441.04億元。

國企指數報10728點，跌54點或0.5%。

A股偏軟，滬指跌0.62%；深成指跌0.79%。

藍籌銀行股領跌，滙控(00005)跌0.4%；建行(00939)跌0.9%；中行(03988)跌1.1%。另外，吉利(00175)今日開始拆細平衡交易，半日跌2.4%；旺旺(00151)跌1.7%。相反，騰訊(00700)升0.4%；友邦(01299)升0.7%；平保(02318)升0.3%；中移動(00941)升0.1%。

焦點板塊

手機零件股：今早一枝獨秀，蘋果概念孖寶表現強勢。舜宇光學(02382)盈喜兼獲大行上調目標，當中麥格理上調目標價至140元，股價創上市新高位 89.85元，半日升12.9%，成交額11.36億元；瑞聲科技(02018)高見117.6元創上市新高，半日升7.7%，為表現最好藍籌，成交額7.59億元。另外，高偉電子(01415)升5.5%；比亞迪電子(00285)升2.8%；通達(00698)升3.5%；ASM太平洋(00522)升3.9%；丘鈦(01478)創上市新高，半日升6.4%。

內房股：市場關注內房資金問題，繼傳出中央叫停萬達部分貸款外，有內地傳媒報道金融機構排查融創中國(01918)資金風險，股價曾挫13.5%，半日挫9.9%。強勢股回吐，華潤置地(01109)跌2.6%；中國恒大(03333)跌4.3%；碧桂園(02007)跌1.6%；龍湖地產(00960)跌3.1%；中國金茂(00817)跌3.2%。另外，萬科(02202) 組財團收購全球最大房地產基金管理人之一的普洛斯，該公司將出資不超過34億新加坡元(約193億港元)，佔持股約21.4%，股價復牌創上市新高，半日升2.2%。

焦點股份

鷹君系：今早成焦點，冠君產業信託(02778)創上市新高，半日升8.1%，基金有意放售旺角朗豪坊辦公大樓(不涉及朗豪坊商場部分)，負責探討出售可能性的第一太平戴維斯昨天宣布，意向價250億元。另外，鷹君(00041)升6.9%；朗廷酒店投資(01270)升3.3%。

天彩控股(03882)：股價曾急挫25%，創逾10個月低，半日跌12.8%。集團發盈警，預期截至6月底止，中期業績將錄得逾1.6億元虧損，而去年同期盈利382.6萬元。

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