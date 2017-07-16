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今日 12:47 香港財經 時事脈搏

黃偉綸:力爭蓮塘工程明年完工 鄰近將發展科學園

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發展局局長黃偉綸發表網誌指出，香港和深圳間的第七個陸路口岸「蓮塘/香園圍口岸」預計明年年底落成。

他表示，蓮塘/香園圍口岸可以分流沙頭角及文錦渡口岸的跨境交通，並透過新連接路，直接連接現有的粉嶺公路，避開北區一帶繁忙的道路。

工程進度方面，今年3月已成功貫通龍山隧道的南行線鑽挖段，而長山隧道本月亦舉行貫通典禮，標誌着工程踏進新里程，力爭口岸工程於明年完工。

他提到，隨着蓮塘/香園圍新口岸的連接路落成，北區現有的道路網絡交通也可望得到改善，連接路將設有4個交滙處，將來沙頭角及打鼓嶺的居民亦可使用連接路，接駁粉嶺公路往來上水、大埔、九龍。現時車輛由粉嶺九龍坑駛往沙頭角萊洞及香園圍，平均需時約15至30分鐘，將來經連接路駛往上述地點，分別只需約4至8分鐘。

另外，蓮塘/香園圍口岸會是香港首個「人車直達」的陸路口岸，預計口岸落成後，每天可處理旅客3萬人次及車輛1.785萬架次。

政府亦已於蓮塘/香園圍口岸以南選定一幅約56公頃的用地，發展科學園及工業邨，以促進新界北的經濟發展，亦可在區內增加就業機會，改善全港就業機會分布不均的情況。香港科技園公司已委聘顧問公司進行前期研究，探討發展此幅土地作科學園及工業邨的可行性，預計會在2017年下半年完成報告。

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